Мария Андреева снялась в отеле «Метрополь» для благотворительного дропа Masterpeace

Актриса Мария Андреева стала лицом новой коллекции платьев от московского бренда Masterpeace. Рекламные съемки дропа проходили в легендарном отеле «Метрополь».
Masterpeace выпустил лимитированный 8 dates drop в преддверии весны. В него вошли платья дизайнера Евгении Линович, идеальные для свиданий.
Бренд представил модели в минималистичном стиле с акцентом на облегающих, подчеркивающих изгибы фигуры силуэтах, сложном крое и деталях. Они должны подчеркнуть женственность, страсть, сексуальность и утонченность.
«В основе коллекции — встречи, которые пусть бывают и мимолетными, но становятся важными страницами в истории каждой женщины», ― отметили в Masterpeace.
14% средств от продажи платьев с 14 по 8 марта направят фонду «Жизнь как чудо». Он помогает детям с тяжелыми заболеваниями печени, развивает раннюю диагностику и профилактику, поддерживает исследования болезней печени.