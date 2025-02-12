Мария Андреева снялась в отеле «Метрополь» для благотворительного дропа Masterpeace

Сегодня в 14:41

Актриса Мария Андреева стала лицом новой коллекции платьев от московского бренда Masterpeace. Рекламные съемки дропа проходили в легендарном отеле «Метрополь».

Masterpeace выпустил лимитированный 8 dates drop в преддверии весны. В него вошли платья дизайнера Евгении Линович, идеальные для свиданий.

Бренд представил модели в минималистичном стиле с акцентом на облегающих, подчеркивающих изгибы фигуры силуэтах, сложном крое и деталях. Они должны подчеркнуть женственность, страсть, сексуальность и утонченность.

«В основе коллекции — встречи, которые пусть бывают и мимолетными, но становятся важными страницами в истории каждой женщины», ― отметили в Masterpeace.

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