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Президент США Виола Дэвис борется с террористами в трейлере «G20»

Сегодня в 14:50
Фото: Prime Video/YouTube

Amazon Prime Video представил трейлер триллера «G20» с Виолой Дэвис («Отряд самоубийц») в роли президента США и Энтони Старром («Пацаны») в роли главы террористов. Премьера картины состоится 10 апреля.

Ее героиня, президент Даниель Саттон, вместе со своей семьей отправляется на саммит G20 в Кейптаун, когда его внезапно захватывают вооруженные люди, желающие установить экономический контроль над миром.

Согласно официальному описанию, Саттон «должна перехитрить врага, чтобы защитить свою семью, защитить свою страну и обезопасить мировых лидеров в этом захватывающем боевике».

Семью Дэвис сыграют Энтони Андерсон («Черноватый») и Марсаи Мартин («Мелкая»). В актерский состав также вошли Энтони Старр («Пацаны»), Рамон Родригес («Прослушка»), Элизабет Марвел («Сжечь после прочтения»), Сабрина Импаччаторе («Белый лотос»), Дуглас Ходж («Ветер перемен») и Кристофер Фаррар («Атланта»).

Режиссером боевика выступила Патрисия Ригген, а сценаристами — Кейтлин Пэрриш, Эрика Вайс, Логан Миллер и Ной Миллер.

«Я хотела снять классический боевик, который я всегда любила, но в то же время с напряжением, присущим нашему современному и технологически развитому миру. Я надеюсь подарить зрителям впечатления, которые увлекут их от начала и до конца», — сказала Ригген в своем заявлении.

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