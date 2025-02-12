Президент США Виола Дэвис борется с террористами в трейлере «G20»

Amazon Prime Video представил трейлер триллера «G20» с Виолой Дэвис («Отряд самоубийц») в роли президента США и Энтони Старром («Пацаны») в роли главы террористов. Премьера картины состоится 10 апреля.

Ее героиня, президент Даниель Саттон, вместе со своей семьей отправляется на саммит G20 в Кейптаун, когда его внезапно захватывают вооруженные люди, желающие установить экономический контроль над миром.

Согласно официальному описанию, Саттон «должна перехитрить врага, чтобы защитить свою семью, защитить свою страну и обезопасить мировых лидеров в этом захватывающем боевике».

Семью Дэвис сыграют Энтони Андерсон («Черноватый») и Марсаи Мартин («Мелкая»). В актерский состав также вошли Энтони Старр («Пацаны»), Рамон Родригес («Прослушка»), Элизабет Марвел («Сжечь после прочтения»), Сабрина Импаччаторе («Белый лотос»), Дуглас Ходж («Ветер перемен») и Кристофер Фаррар («Атланта»).

Режиссером боевика выступила Патрисия Ригген, а сценаристами — Кейтлин Пэрриш, Эрика Вайс, Логан Миллер и Ной Миллер.