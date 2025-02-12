В Москве и Петербурге оставят лишь два обязательных ОГЭ после девятого класса

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому школьникам в пяти регионах нужно будет сдавать лишь два выпускных экзамена после 9 класса, если они хотят поступать в техникумы или колледжи. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Особый порядок проведения ОГЭ будет действовать в Москве, Петербурге, Северной Осетии, Ростовской и Тюменской областях. В них школьникам, планирующим после девятого класса поступать в организации среднего профобразования, нужно будет успешно сдать ГИА-9 лишь по двум предметам ― русскому языку и математике. Тем, кто намерен идти в девятый класс, придется, как и раньше, сдавать четыре экзамена: по русскому, математике и еще двум предметам по выбору.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал на пленарном заседании, что список регионов с особым порядком проведения ОГЭ могут расширить ко второму чтению законопроекта.

«Мы получаем большое количество обращений с просьбой расширить перечень пилотных проектов. Регионы обосновывают свое участие в этом эксперименте, поэтому ко второму чтению не исключено, что этот список будет расширен», — отметил он.