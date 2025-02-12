Посмотрите полноценный трейлер киноэкранизации «Как приручить дракона»

Universal Studios показала полноценный трейлер фильма «Как приручить дракона». Премьера фильма в кинотеатрах намечена на 13 июня 2025 года.

В видео Иккинг рассказывает Астрид о своей связи с драконом Беззубиком. «Я первый викинг, который не стал убивать дракона», — сказал он. «Зато я первая, кто на нем прокатился», — добавила она.

В качестве постановщика выступил Дин ДеБлуа — режиссер и сценарист оригинальной трилогии мультфильмов. Роль Астрид в фильме исполнила Нико Паркер, а Рыбьенога Ингермана — Джулиан Деннисон.

В фильме также снялись Мейсон Темз, Джерард Батлер, Ник Фрост, Гэбриел Хауэлл, Бронуин Джеймс, Гарри Тревалдвин, Рут Кодд и Мюррей МакАртур.

Во время презентации трейлера ДеБлуа рассказал, что грядущий фильм — это переосмысление, которое соответствует сюжету оригинала, но в то же время глубже изучает мифологию и отношения персонажей.

Режиссер отметил, что ему всегда казалось, что персонаж Астрид «был немного недооценен» в оригинальном фильме: «Нико Паркер играет Астрид, [и] это наталкивает на мысль, что она пришла из другой культуры, что она потомок одного из тех ценных воинов-драконоборцев, которых викинги собирали в разных местах. Она надеется однажды стать вождем этого племени. У нее большие амбиции, и, что самое приятное, это создает конфликт между ней и Иккингом».