MI5 извинилась перед Би-би-си за сокрытие информации об агенте, напавшем на свою подругу

Британская служба безопасности MI5 извинилась перед Би-би-си и тремя судами за ложь об агенте-неонацисте, напавшем на свою подругу с мачете, сообщает Би-би-си.

Изначально MI5 заявила, что не может поделиться информацией об агенте из‑за политики секретной службы, которая не подтверждает и не опровергает личности информаторов.

Однако Дэниел Де Симоне, который уже несколько лет занимается этим делом, отметил, что MI5 действительно раскрыла ему статус этого человека в телефонном разговоре, когда пыталась убедить его отказаться от расследования.

Дело берет свое начало в 2022 году, когда Би-би-си впервые сообщила о том, как человек, известный как агент Икс, терроризировал свою партнерку. Журналисты посчитали, что личность агента должна быть раскрыта, чтобы защитить женщину и других людей.

MI5 принесла «безоговорочные извинения» Би-би-си и всем трем судам, назвав произошедшее «серьезной ошибкой» и заявив, что «MI5 берет на себя всю ответственность». Теперь дело вернется в специализированный суд, который будет выяснять, нарушила ли служба безопасности права женщины, не защитив ее от оскорбительного и насильственного поведения агента Икс.