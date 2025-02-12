Сын Илона Маска вытер козявку о стол Дональда Трампа в Овальном кабинете

Четырехлетний сын Илона Маска X Æ A-Xii затмил отца на пресс-конференции с президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

Бизнесмен пришел с сыном на подписание указа, требующего от федеральных агентств сотрудничать с Департаментом эффективности государственного управления, чтобы сократить расходы.

Пока он отвечал на вопросы прессы, его сын корчил рожицы, перебивал отца и забирался на его плечи. В сети также завирусился ролик, на котором X Æ A-Xii ковыряет в носу и вытирает палец о стол Resolute, который был подарен президенту Резерфорду Хейсу королевой Викторией в 1880 году.

Independent отметил, что поклонники Илона Маска пришли от завирусившихся видео в восторг. «Илон Маск стоит рядом с президентом Трампом и говорит о сокращении дефицита вдвое, а его 4-летний сын Икс просто непринуждённо висит на плечах у отца, шепчет что‑то Трампу и ковыряет в носу.