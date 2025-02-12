Диджеи, грумеры и гомеопаты вошли в список профессий для получения рабочей визы в Великобританию

Косметологи, диджеи и инструкторы по пилатесу входят в число категорий иностранных работников, которые могут претендовать на получение визы квалифицированного работника в Великобритании, пишет The Guardian.

В то время как правительство страны планирует сократить число въезжающих в Великобританию по рабочей визе, оно составило список специфических и в некоторых случаях необычных «среднеквалифицированных» профессий, на которые иностранные работники все еще могут претендовать.

По данным издания, с 2021 по 2024 год 334 рабочих визы были выданы «профессионалам по уходу за животными», среди которых — грумеры, выгульщики собак, конюхи, ассистенты в питомниках и ветеринарные фельдшеры.

За тот же период визы квалифицированных работников получили 167 инструкторов по фитнесу и здоровому образу жизни, включая преподавателей пилатеса и йоги, а также жизненных наставников.

В перечень «среднеквалифицированных» также вошли бортпроводники, управляющие кладбищами, гомеопаты, инструкторы по велоспорту и «костюмированные переводчики» — люди в старинных одеждах, которые встречают посетителей в музеях и объектах Национального треста.