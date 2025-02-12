В Свердловской области новоизбранный мэр просит суд признать незаконным ее избрание на пост

В Свердловской области новоизбранная глава города Березовский Юлия Маслакова подала в суд на городскую думу. Она требует признать ее избрание на пост незаконным. Об этом пишет «Интерфакс».

«Вчера поступил иск Маслаковой, она просит признать незаконным решение думы», — сообщили агентству в пресс-службе Березовского городского суда. Ее заявление зарегистрировано в картотеке суда в категории «О защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Выборы нового мэра городская дума провела 30 января. Конкурсная комиссия допустила до них только прежнего главу города Евгения Писцова и начальника отдела инвестиционного развития администрации округа Юлию Маслакову. «Коммерсант» уточняет, что женщина приходится женой личному водителю Писцова и была выбрана «спарринг-партнером» бывшего градоначальника.

В итоге за нее проголосовали 17 депутатов против 6 за Писцова. Этому не помешала даже просьба Маслаковой снять ее кандидатуру. Парламентарии объяснили свой поступок негативным отношением к Евгению Писцову и недовольством ситуацией, когда единственным оппонентом оставили технического кандидата.