В «Яндекс Картах» появилась информация о пандусах

В «Яндекс Картах» появилась информация о 40 тыс. пандусов, которые теперь учитываются при построении пешеходных маршрутов в городах России.

Построить маршрут с пандусами можно с помощью опции «Избегать лестниц» в приложении или веб-версии сервиса. Сервис не только построит маршрут с пандусами, но и предупредит, сколько их встретится на пути.

Однако в «Яндекс Картах» отметили, что пандусы бывают разные: с поручнями и без, а также разной высоты и уклона. Поэтому пандус, который с легкостью преодолеет турист с чемоданом, может не подойти человеку на инвалидной коляске. Пока сервис не может гарантировать, что найденный на пути пандус подойдет всем.

«Чтобы быстро реагировать на изменения в городе, „Яндекс Карты“ анализируют все доступные источники — полевой краудсорсинг, панорамы, фотографии из отзывов, официальные данные организаций и другие.