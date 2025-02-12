Новый вид глубоководной рыбы назвали в честь Сан из «Принцессы Мононоке»

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Неизвестный ранее вид глубоководной рыбы назвали в честь Сан, принцессы-воительницы из фильма Хаяо Миядзаки «Принцесса Мононоке». Об этом сообщает Би-би-си.

Рыба Branchiostegus sanae получила такое имя из‑за уникальных полос на щеках. Они похожи на боевую раскраску, которую носила на лице главная героиня мультфильма 1997 года.

Исследователи заметили уникальный рисунок на щеках рыб, просматривая интернет-рынки морепродуктов. Генетический анализ подтвердил, что это новый вид.

Он относится к семейству рыб Branchiostegidae, которые обитают на экстремальных глубинах ― до 600 метров. За последние 34 года было идентифицировано всего три новых вида Branchiostegus.