Oasis, Joy Division и Мэрайя Кэри вошли в список номинантов Зала славы рок-н-ролла

Сегодня в 12:15

Зал славы рок-н-ролла объявил артистов, номинированных на награду в 2025 году, пишет Variety.

В список 14 исполнителей вошли 8 кандидатов, которые впервые попали в бюллетень для голосования. Среди них — Outkast, Билли Айдол, Bad Company, Джо Кокер и Black Crowes.

Остальные 6 номинантов уже номинировались ранее. Это Мэрайя Кэри, Oasis, White Stripes, Синди Лопер, Joy Division/New Order и Soundgarden.

Исполнителей, отобранных комитетом, теперь ждет более широкое голосование среди 1200 человек, победителей которого объявят в конце апреля. Тогда же назовут дополнительных номинантов, не прошедших широкое голосование, но установленных непосредственно комитетом в категориях «Музыкальное влияние», «Музыкальное совершенство» и «Награда Ахмета Эртегуна за неисполнительское мастерство».