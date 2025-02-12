Вышел трейлер драмы «Друг» с Наоми Уоттс и Биллом Мюрреем

Сегодня в 12:17

Вышел трейлер драмы «Друг», основанный на романе американской писательницы Сигрид Нуньес. Его премьера состоится 4 апреля.

Сюжет рассказывает о писательнице и учительнице Айрис, которая переживает смерть своего друга и наставника Уолтера.

Героине предстоит разбираться со сложным литературным наследием покойного, а также его тремя эксцентричными бывшими женами и огромным немецким догом по кличке Аполлон. «Что будет с собакой?» — спрашивает Уолтер в трейлере.

Главные роли исполнили Наоми Уоттс («Малхолланд-драйв», «Невозможное») и звезда «Дня сурка» Билл Мюррей. В актерский состав также вошли Сара Пиджон («Прекрасные мелочи», «Готэм»), Констанс Ву («Безумно богатые азиаты», «Мой домашний крокодил»), Энн Дауд («Рассказ служанки», «Ребекка») и Нома Думезвени («Убийства в одном здании», «Отыграть назад»).