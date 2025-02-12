В Великобритании запретили рекламу модного бренда, сочтя модель на фото «нездорово худой»

Британское Управление рекламных стандартов (ASA) запретило рекламу модного бренда Next, поскольку решило, что модель на фото выглядит «нездорово худой». Об этом сообщает Би-би-си.

В заявлении ASA сказано, что в рекламе подчеркивается худоба ног модели при помощи ракурсов, поз и стиля, при этом на других фотографиях эта же девушка не выглядит «нездорово худой».

В управлении назвали действия Next при создании этой рекламной кампании «безответственными». Там потребовали от бренда не распространять рекламу в ее нынешнем виде и гарантировать, что их промоизображения «подготовлены ответственно и не показывают моделей нездорово худыми».

Представители бренда не согласны с решением надзорного органа по рекламе. Они заявили, что модель, несмотря на свою стройность, имеет «здоровое и подтянутое телосложение».

В ретейлере отметили, что поза модели высотой 175 см была выбрана «специально, чтобы продемонстрировать посадку легинсов как на прямых, так и на согнутых ногах», и что изображение, сделанное почти два года назад, было создано с «чувством ответственности».