Площадь квартир в московских новостройках сократилась на 10–15%

За 2024 год площадь квартир в московских новостройках сократилась на 9–14%. Об этом говорится в исследовании платформы «Домклик».

Аналитики компании проверили более 110 тыс. актуальных на февраль 2025 года объявлениях и сравнили с данными за тот же месяц прошлого года.

По их данным, площадь жилья сократилась: в эконом-классе — на 9% (в среднем до 38 кв. м), в комфорт-классе — на 12% (до 43 кв. м), в бизнес-классе — на 14% (до 50 кв. м).

В то же время разница в площади между комфорт- и бизнес-классом сократилась с 8 до 6 кв. м, что делает эти категории более схожими.

Единственным сегментом, где площадь квартир увеличилась, стал премиум-класс, прирост там составил всего 1%. Средняя площадь таких квартир достигает 74 кв. м.

Несмотря на изменения в размерах, количество комнат в квартирах осталось прежним по сравнению с февралем 2024 года. Во всех классах, кроме эконом-сегмента, по-прежнему преобладают двухкомнатные квартиры.