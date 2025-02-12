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Disney отменит некоторые программы по обеспечению разнообразия и инклюзивности

Сегодня в 09:57
Фото: Travis Gergen/Unsplash

Disney изменит программы по обеспечению разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), чтобы сосредоточиться на бизнес-результатах. Об этом сообщает Axios со ссылкой на письмо, оправленное директором по кадрам Соней Колман сотрудникам компании.

Начиная с этого финансового года Disney заменит фактор эффективности «Разнообразие и инклюзивность», который использовался для оценки эффективности руководителей, на новый ― «Стратегия талантов». Новый фактор включает концепции старого («Разнообразие и инклюзивность»), но больше сосредоточен на анализе того, как ценности способствуют успеху бизнеса.

Disney также избавится от инициативы Reimagine Tomorrow, которая была запущена для освещения историй и талантов из недостаточно представленных сообществ. Ее сайт ранее подвергся критике со стороны консерваторов.

По информации источников Axios, Disney изменит формулировку дисклеймера, который появляется перед некоторыми старыми фильмами студии, такими как «Дамбо» и «Питер Пэн». Сейчас в тексте дисклеймера говорится, что фильм «содержит негативные изображения и/или плохое обращение с людьми или культурами». Новая версия же будет такой: «Эта картина представлена в том виде, в котором она была создана изначально, и может содержать стереотипы или негативные изображения». Помимо этого, дисклеймер не будет показываться автоматически — его просто добавят в описание фильма.

«Изменения, хотя и менее существенные, чем те, которые были введены другими компаниями из списка Fortune 500 за последние недели, говорят о давлении, с которым сталкиваются бренды, пытаясь приспособиться к новым ожиданиям во вторую эру Трампа», ― отмечает Axios.

За последние недели от политики DEI частично отказались такие компании, как Google, Amazon, Boeing, Ford, McDonald’s и Meta*.

* Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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