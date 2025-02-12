Netflix выпустит драму Last Samurai Standing: «Это смесь „Сегуна“ и „Игры в кальмара“»

Netflix назвал свои главные японские премьеры 2025 года, одной из них станет драма «Last Samurai Standing». О презентации стриминговой площадки пишет Variety.
По сюжету проекта самураи, лишившиеся власти и статуса к концу периода Эдо (1603–1868), вынуждены сражаться за выживание в жестоком турнире. Организатор игр собирает в храме Тэнрю-дзи в Киото 300 воинов и обещает победителю приз в 100 млрд иен.
Главную роль в сериале сыграл знаменитый японский актер Дзюнъити Окада («Адские псы», «Вечный „Зеро“»). Он также занял посты продюсера и хореографа боевых сцен.
«Когда речь идет о самураях, люди представляют себе очень гламурный период в истории Японии. Но к концу эпохи Эдо самураи утратили большую часть своей былой славы и власти. „Last Samurai Standing“ исследует, что произойдет, если эти воины — самые сильные и искусные в Японии — внезапно окажутся обычными людьми и будут вынуждены бороться за свои жизни. Представьте себе смесь „Сегуна“ и „Игры в кальмара“», — объяснил задумку руководитель отдела контента Netflix Japan Каата Сакамото.
Кроме того, стриминг запланировал на сентябрь релиз третьего сезона успешного сериала «Алиса в Пограничье».
Также 23 апреля ожидается премьера «Взрыва скоростного поезда» от постановщика «Годзиллы: Возрождение» и лайв-адаптаций «Атаки титанов» Синдзи Хигути. Картина представляет собой переработку культового боевика «109-й идет без остановки», который вдохновил на создание «Скорости» с Киану Ривзом.