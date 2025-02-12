Яндекс обновил программу стажировок

Яндекс запускает обновленную программу стажировок. В 2025 году стать ее участниками смогут не только технари — появилось направление бизнес-стажировок, которое охватывает гуманитарные и экономические специальности.

Студенты нетехнических специальностей смогут развиваться в области финансов, маркетинга и PR, управления продуктами и проектами, HR, закупок и юриспруденции.

Основные направления стажировки остаются прежними: фронтенд-, бэкенд-разработка, машинное обучение, аналитика и мобильная разработка. На них приходится около 80% стажерских вакансий.

Набор первых участников бизнес-стажировки начнется в марте. Стажировки пройдут в офисах Яндекса в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Минске, Воронеже, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске и других городах, а также дистанционно — в зависимости от выбранного направления.

В компании отметили, что все стажеры получают зарплату и решают реальные задачи бизнеса. У каждого участника есть ментор, который помогает влиться в команду. По данным Яндекса, в 2024 году 54% стажеров перешли в штат и продолжили работу в компании.