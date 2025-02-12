Для съемок «Одиссеи» Нолана построят шестиметрового циклопа

Для съемок «Одиссеи» Кристофера Нолана строят шестиметровую куклу циклопа. Об этом пишет World of Reel со ссылкой на греческие медиа.

Министерство культуры Греции одобрило съемки в исторических и живописных локациях: пещере Нестора, пляжах Войдокилья и Альмиролака, а также в исторических объектах вроде замка Метони и Акрокоринфе.

Кроме того, власти разрешили построить внутри пещеры Нестора механическую антропоморфную марионетку размером 6×6 метров, управлять которой будут через отверстие в своде пещеры. Все элементы должны быть переносными, без использования гвоздей или сверления стен. Для защиты поверхности пещеры на пол будет уложено геотекстильное покрытие и слой песка толщиной 5 см, который уберут после завершения работ.

В эпической поэме Гомера Одиссей оказывается в ловушке в пещере циклопа Полифема, где чудовище пожирает шестерых его спутников.

Премьера фильма запланирована на 17 июля 2026 года, и он выйдет в прокат в IMAX-кинотеатрах по всему миру. Третий уик-энд июля имеет особое значение для Нолана: именно в это время вышли многие его предыдущие блокбастеры, в том числе «Темный рыцарь», «Дюнкерк» и «Оппенгеймер».