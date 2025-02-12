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Кендрик Ламар стал самым прослушиваемым рэпером в истории Spotify

Сегодня в 08:47
Фото: Roc Nation

Кендрик Ламар стал самым прослушиваемым рэп-исполнителем в истории Spotify. Об этом пишет Chart Data.

Автор «Not Like Us» набрал более 88,8 млн ежемесячных слушателей — это новый рекорд для хип-хоп артистов. Достижение позволило ему обойти предыдущего рекордсмена — канадского рэпера Дрейка, который удерживал первую строчку с 74,5 млн. Платформа обновляет данные раз в 30 дней.

Также «цифра» подняла Ламара в топ-8 артистов с самым большим числом слушателей. В списке он обошел Тейлор Свифт и напарницу по выступлению на Супербоуле-2025 SZA, а также вытолкнул Ариану Гранде из первой десятки. Лидирующую позицию в рейтинге сохраняет Бруно Марс с 151 млн слушателей, за ним находятся The Weeknd (124 млн) и Леди Гага (121 млн).

Резкий рост подписчиков Ламара последовал сразу после его выступления на шоу в перерыве Суперкубка LIX, которое собрало у экранов 133 млн зрителей. Этот показатель превысил рекорд 1993 года, установленный во время легендарного выступления Майкла Джексона. Аналитики связывают скачок популярности Ламара именно с эффектом от трансляции: уже в первые часы после шоу стримы его треков выросли на 65%.

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