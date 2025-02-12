«У нас были разногласия»: Уилл Смит хотел перенести съемки «Метода Хитча» за три дня до их старта

Режиссер «Правил съема: Метод Хитча» Энди Теннант рассказал о трудностях съемок и работе с Уиллом Смитом.

«У нас были разногласия. Фильм, который я хотел снять, и фильм, который хотел снять Уилл, — ни один из них не был бы так хорош, как тот, что мы сделали вместе. На этапе подготовки я сопротивлялся. Это была борьба. [Жена Смита] Джада очень помогла. Она во многом поддержала меня. Творился полный хаос», — рассказал Теннант.

Режиссер отметил, что хаос начался уже на стадии производства. Уилл Смит принес черновик сценария, который не понравился Теннанту. «В конце концов я сказал студии, что больше боюсь того, что Уилл сделает эту версию фильма, чем того, что они уволят меня.

Потому что я знал, что они уже были на грани того, чтобы меня уволить, еще до начала съемок. И надо отдать должное Уиллу: мы не стали снимать по тому сценарию», — отметил он.

Теннант также рассказал, что Смит пытался отказаться от съемок за три дня до их старта, чтобы еще поработать над сценарием. Однако, как только съемки начались, «все стало просто: собрались талантливые люди и делали свою работу наилучшим образом».