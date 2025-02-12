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За 2024 год билеты на фестивали подорожали более чем в 1,5 раза

Сегодня в 07:40
Фото: Danny Howe/Unsplash

Средняя стоимость билетов на фестивали в России по итогам 2024 года выросла на 75%. Об этом гендиректор Kassir.ru Елена Глуховская сообщила РБК.

По данным сервиса, поход на фестиваль в среднем обойдется слушателю в 2000 рублей. Выручка от фестивалей тоже выросла — на 125%. В исследование вошли музыкальные фестивали, а также гастрономические, посвященные экстремальным видам спорта и другие.

Второе место по темпам роста заняли спортивные соревнования: продажи билетов на них удвоились (плюс 100%), несмотря на снижение средней цены на 9% (до 592 р.). Эксперты связывают это с расширением ассортимента доступных мероприятий.

В то же время рынок концертов остался относительно стабильным. Kassir.ru зафиксировал рост продаж на 10% в штуках при увеличении средней цены на 7% (до 2524 р.). У «МТС Live», владеющего Ticketland, продажи билетов на музыкальные шоу выросли на 21%, а средний чек составил 2196 рублей.

Театры и музеи также показали скромные результаты. По данным «МТС Live», спрос на театральные постановки вырос на 10%, а средняя цена билета достигла 2265 рублей (+7%). В музеях, по информации Kassir.ru, продажи увеличились на 11%, но средняя цена подскочила на 28% (до 397 р.). При этом спрос на экскурсии в целом вырос на 36%, отмечают в «МТС Live».

В Kassir.ru объяснили рост цен на фестивали усилением конкуренции и ростом издержек. Организаторы вкладываются в инфраструктуру, безопасность и продакшен, а также сталкиваются с повышением гонораров артистов, логистических и арендных расходов. «Повышенный спрос позволяет покрывать эти затраты», — подчеркнула Глуховская.

Организатор форума Colisium Сергей Бабич обратил внимание, что техническое оснащение мероприятий стало значительно сложнее, а артисты, остающиеся на рынке, увеличили гонорары. По данным «МТС Live», количество фестивалей в 2024 году выросло на 30,5%, а стоимость абонемента на несколько дней приблизилась к 9000 рублей.

Эксперт Евгений Сафронов допускает, что частично рост цен вызван инфляцией, но называет «невероятную» динамику фестивалей спорной. «Крупные мероприятия-лидеры могут в одиночку менять параметры отрасли, но таких проектов в 2024 году я не припомню», — отмечает он.

Представительница Kassir.ru также обратила внимание, что российский концертный рынок сумел перестроиться на продвижение местных исполнителей. По числу проданных билетов среди эстрадных артистов абсолютное лидерство у тура группы «Руки вверх!». Далее следуют рэпер Баста, Григорий Лепс, Shaman, Anna Asti и Holidayboy.

По данным «МТС Live», в топ-5 мероприятий года попали представление в Кремле «Новогоднее путешествие в Заполярье», мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой», концерты стендап-тура Сергея Орлова «Переходный возраст», а также мюзиклы «Мамма мимо! или Мюзикл пошел не так» и «Последняя сказка».

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