Ирина Винер покидает пост тренера сборной России по художественной гимнастике

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер объявила, что уходит в отставку. Ее слова передает РИА «Новости».

«Художественная гимнастика — это моя жизнь, и я счастлива, что смогла сделать свой вклад в развитие этого прекрасного вида спорта», — рассказала она.