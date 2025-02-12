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Ирина Винер покидает пост тренера сборной России по художественной гимнастике

Сегодня в 07:11
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер объявила, что уходит в отставку. Ее слова передает РИА «Новости».

«Художественная гимнастика — это моя жизнь, и я счастлива, что смогла сделать свой вклад в развитие этого прекрасного вида спорта», — рассказала она.

Винер отметила, что сейчас перед ней стоит новая и не менее важная задача — передавать накопленный опыт тренерам, которые будут готовить будущие поколения звезд. «Это позволит сохранить традиции нашей гимнастики и обеспечить преемственность поколений», — добавила она.

В октябре 2024 года Винер ушла с поста президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ). Она сложила полномочия после создания объединенной Федерации гимнастики России. Ее главой был избран генеральный директор компании «РЖД» Олег Белозеров.

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