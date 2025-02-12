Первые Олимпийские киберспортивные игры перенесли на 2027 год

Первые Олимпийские киберспортивные игры перенесли с 2025 года на 2027-й. Они пройдут в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
Для организации Игр МОК сотрудничает с Олимпийским и Паралимпийским комитетом Саудовской Аравии (SOPC). Партнером и учредителем соревнований стал Фонд Кубка мира по киберспорту (EWCF).
«Сотрудничество между МОК и EWCF направлено на создание долгосрочного эффекта, преодоление разрыва между киберспортом и традиционными видами спорта и расширение возможностей для игроков и команд, представляющих свои страны», — говорится в заявлении Олимпийского комитета.
Партнерство МОК и SOPC стало частью масштабных планов по развитию спорта в Саудовской Аравии. За последние годы страна провела более 100 международных мероприятий и увеличила уровень вовлеченности местных жителей в спорт.