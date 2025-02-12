Выступление Кендрика Ламара на Супербоуле стало самым популярным за всю историю шоу

Выступление Кендрика Ламара на Супербоуле стало самым просматриваемым за всю историю шоу.
Выступление рэпера в перерыве собрало 133,5 млн зрителей во время прямого эфира, а после завершения оно набрало более 38 млн просмотров на ютубе.
Ранее титул самого просматриваемого шоу в перерыве Супербоула принадлежал Ашеру, который собрал 129,3 млн зрителей. Он смог опередить предыдущую обладательницу титула Рианну на 121 млн зрителей.
Сет Ламара, выдержанный в цветовой палитре американского флага, состоял в основном из треков с его свежевыпущенного альбома «GNX», а также нескольких хитов. Вместе с ним на сцену вышли SZA, Сэмюэль Л.Джексон, Серена Уильямс и Mustard.
Число прослушиваний трека «Not Like Us» Кендрика Ламара в Spotify выросло на 430% после его выступления в перерыве Супербоула. Девять других песен, которые рэпер исполнил во время своего 13-минутного попурри, также показали рост.