Мэттью Риз сыграет в сериале «Вдовий залив». Он выйдет на Apple TV+

Лауреат премии «Эмми» Мэттью Риз, известный по сериалам «Американцы» и «Перри Мейсон», снимется в новом проекте Apple TV+ под названием «Вдовий залив» («Widow’s Bay»). Об этом сообщил Deadline.
«Вдовий залив» представляет собой 10-серийное шоу, рассказывающее историю проклятого острова в Новой Англии. Риз сыграет прагматичного мэра поселения, который отказывается верить предостережениям суеверных местных жителей.
Создателем сериала выступит Кэти Дипполд. Пилотный эпизод снимет Хиро Мурай. Риз станет одним из исполнительных продюсеров картины наряду с Дипплод, Мураем, Клаудией Шин, Карвером Карашевски и Джоанн Толл.
Когда начнутся съемки «Вдовьего залива», пока неясно. Другие участники актерского состава пока не анонсированы.