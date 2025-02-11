Ариана Гранде рассказала, какие фильмы побудили ее стать актрисой

Американская актриса и певица Ариана Гранде рассказала в интервью The Hollywood Reporter, какие фильмы побудили ее стать артисткой кино. Среди них оказалось много комедий.

Первой лентой, которую вспомнила Гранде, стала классическая сказка «Волшебник Страны Оз» 1939 года. По словам актрисы, шедевр Виктора Флемминга был первым фильмом, который вызвал у юной Арианы желание сниматься в кино.

«Я помню, как изучала Джуди Гарленд (актриса, сыгравшая главную роль в „Волшебнике Страны Оз“ — Прим. ред.) и была просто влюблена в ее работу», — поделилась Гранде.

Актриса также призналась в любви к работам Джима Керри. Фильмы актера оказали большое влияние на Ариану. В особенности Гранде выделила такие ленты как «Шоу Трумана» и «Маска».

«Он такой искусный комик. Он один в своем роде. И во всем есть такая глубина и человечность за внешним обликом, что это уморительно, но в то же время душераздирающе», — отметила она.