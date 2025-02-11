Наоми Аки из «Микки 17» и «Подай знак» снимется в экшн-триллере с Джейсоном Стэтэмом

Британская актриса Наоми Аки, известная по фильмам «Подай знак» и «Микки 17», снимется в экшн-триллере с Джейсоном Стэтэмом. Об этом сообщил Deadline.

У фильма пока нет официального названия. Известно, что его срежиссирует Рик Роман Во, создатель «Гренландии» и «Выстрела в пустоту». Ранее к проекту был прикреплен Бальтасар Кормакур, но он выбыл из команды.