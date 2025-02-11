Мэгги Беттс станет режиссером экранизации «Семи мужей Эвелин Хьюго»

Беттс поучаствует в написании сценария вместе с Лиз Тайглар, работавшей над «И повсюду тлеют пожары» и «Прекрасные мелочи». Продюсером проекта станет Лиза Чейзин из 3Dot Productions и Брэд Мендельсон из Circle Management + Production.