Мэгги Беттс станет режиссером экранизации «Семи мужей Эвелин Хьюго»

Экранизация романа «Семь мужей Эвелин Хьюго» Тейлор Дженкинс Рейд получит нового постановщика. Кресло режиссера вместо Лесли Хедленд займет автор «Послушницы» и «Похорон» Мэгги Беттс, сообщил Deadline.
Беттс поучаствует в написании сценария вместе с Лиз Тайглар, работавшей над «И повсюду тлеют пожары» и «Прекрасные мелочи». Продюсером проекта станет Лиза Чейзин из 3Dot Productions и Брэд Мендельсон из Circle Management + Production.
Будущий фильм расскажет об интервью молодого журналиста и стареющей голливудской звезды Эвелин Хьюго. Во время разговора последняя приоткроет завесу над своими семью браками.
История Эвелин коснется голливудских скандалов, предательств и горестей. В ней актриса раскроет шокирующую правду о своей собственной жизни и жизни людей вокруг нее.
Исполнительными продюсерами картины будут Дженкинс Рейд и Маргарет Чернин. Проект выйдет на стриминговом сервисе Netflix.
Писательница Тейлор Дженкинс Рейд опубликовала роман «Семь мужей Эвелин Хьюго» в 2017 году. Книга держалась в списке бестселлеров The New York Times на протяжении 120 недель и стала хитом TikTok.