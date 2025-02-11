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Мэгги Беттс станет режиссером экранизации «Семи мужей Эвелин Хьюго»

Сегодня в 22:13
Фото: maggiebetts

Экранизация романа «Семь мужей Эвелин Хьюго» Тейлор Дженкинс Рейд получит нового постановщика. Кресло режиссера вместо Лесли Хедленд займет автор «Послушницы» и «Похорон» Мэгги Беттс, сообщил Deadline.

Беттс поучаствует в написании сценария вместе с Лиз Тайглар, работавшей над «И повсюду тлеют пожары» и «Прекрасные мелочи». Продюсером проекта станет Лиза Чейзин из 3Dot Productions и Брэд Мендельсон из Circle Management + Production.

Будущий фильм расскажет об интервью молодого журналиста и стареющей голливудской звезды Эвелин Хьюго. Во время разговора последняя приоткроет завесу над своими семью браками.

История Эвелин коснется голливудских скандалов, предательств и горестей. В ней актриса раскроет шокирующую правду о своей собственной жизни и жизни людей вокруг нее.

Исполнительными продюсерами картины будут Дженкинс Рейд и Маргарет Чернин. Проект выйдет на стриминговом сервисе Netflix.

Писательница Тейлор Дженкинс Рейд опубликовала роман «Семь мужей Эвелин Хьюго» в 2017 году. Книга держалась в списке бестселлеров The New York Times на протяжении 120 недель и стала хитом TikTok.

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