Жауме Кольет-Серра поставит триллер «Play Dead»

Режиссер Жауме Кольет-Серра, снявший «Воздушного маршала» и «Дитя тьмы», поставит остросюжетный триллер «Play Dead» («Притворись мертвым»). Об этом сообщил Deadline.
Сценарий картины написали Питер Стэнли-Уорд и Натали Конвей. Сюжет держится в секрете. Будущий фильм описывают как смесь военной драмы «1917» и хоррора «Не дыши». Проект профинасирует компания Nocturnal.
Она разработает «Play Dead» совместно с продакшн-компаниями Ghost House Pictures, BoulderLight Pictures и Bad Grey. Съемки начнутся в мае на студии NanStudios в мельбурнском комплексе Docklands Studios.
Продюсерами ленты выступят Акива Немецки и Китон Хейнрихс из Nocturnal, Сэм Рэйми и Роб Таперт из Ghost House, Джей Ди Лифшиц и Рафаэль Маргулис из BoulderLight, Дейн Экерли из Bad Grey.
В команду фильма войдут также Ромел Адам, Хосе Каньяс, Трейси Розенблюм, Скотт Гринберг и Джазмин Тански. Когда картина выйдет на экраны, пока не определено.
Последняя лента Кольет-Серра вышла на стриминговом сервисе Netflix в декабре и получила почти 165 млн просмотров, став самым успешным фильмом платформы за 2024 год и за всю историю.