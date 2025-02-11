Питер Динклейдж войдет в актерский состав шоу «Декстер: Воскрешение»

Американский актер Питер Динклейдж, известный по сериалу «Игра престолов» и фильму «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах», снимется в проекте «Декстер: Воскрешение». Об этом сообщил Deadline.
Динклейдж сыграет миллиардера и вечурного капиталиста Леона Пратера. В мире он известен как щедрый филантроп, но его отполированный имидж скрывает куда более темную натуру. По информации СМИ, Пратер — главный злодей грядущего сезона шоу.
Персонаж Динклейджа по сюжету будет тесно сотрудничать с Чарли — бывшим офицером спецназа и главой службы безопасности бизнесмена. Ее в сериале сыграет звезда «Убить Билла» и «Криминального чтива» Ума Турман.
Актерский состав «Декстер: Воскрешение» дополнят Дэвид Зайас, Джек Элкотт и Джеймс Ремар. К своим ролям вернутся Энджел Батиста, Харрисон Морган и Гарри Морган.
Исполнительным продюсером и шоураннером сериала выступит Клайд Филлипс, работавший над «Декстером» и «Декстер: Первородный грех». Над проектом поработают также Майкл С. Холл («Декстер»), Скотт Рейнольдс («Джессика Джонс»), Тони Эрнандес («Эмили в Париже»), Лилли Бернс («Матрешка») и Маркос Сиега («Декстер: Новая кровь»).
Моника Рэймунд поставит четыре эпизода сезона. Сиега срежиссирует остальные шесть. Сезон выпустит Showtime Studios и Counterpart Studios. Он станет продолжением шоу «Декстер: Новая кровь». Съемки уже начались, они проходят в Нью-Йорке. На экраны «Воскрешение» выйдет летом.