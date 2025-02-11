Питер Динклейдж войдет в актерский состав шоу «Декстер: Воскрешение»

Американский актер Питер Динклейдж, известный по сериалу «Игра престолов» и фильму «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах», снимется в проекте «Декстер: Воскрешение». Об этом сообщил Deadline.

Динклейдж сыграет миллиардера и вечурного капиталиста Леона Пратера. В мире он известен как щедрый филантроп, но его отполированный имидж скрывает куда более темную натуру. По информации СМИ, Пратер — главный злодей грядущего сезона шоу.