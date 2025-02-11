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Эми Адамс снимется с Хавьером Бардемом в сериале «Мыс страха» Скорсезе и Спилберга

Вчера в 19:08
Кадр: Variety/YouTube

Американская актриса Эми Адамс, известная по фильмам «Зачарованная» и «Прибытие», снимется в сериале «Мыс страха». Об этом сообщил Deadline.

Ее партнером по проекту станет лауреат премии «Оскар» Хавьер Бардем, звезда драмы «Бьютифул» и вестерна «Старикам тут не место». Он, как и Адамс, выступит одним из исполнительных продюсеров шоу.

Сериал будет основан на романе «Палачи» Джона Д. МакДональда, ранее уже экранизированного в 1962 и 1991 годах. Продюсерами новой киноадаптации станут Мартин Скорсезе («Ирландец»), Стивен Спилберг («Властелины воздуха») и Ник Антоска («Кэнди»).

В шоу запланировано десять эпизодов. Их начнут снимать в ноябре. Авторы проекта утверждают, что он будет напряженным триллером в духе Хичкока и исследованием одержимости Америки реальными преступлениями.

В центре истории окажется счастливая супружеская пара адвокатов, жизнь которых изменится, когда из тюрьмы выйдет убийца Макс Кэди из их прошлого. Освободившегося преступника сыграет Бардем.

Над «Мысом страха» поработают Алекс Хедлунд из Eat The Cat, Дэррил Франк и Джастин Фолви из Amblin Television. Сериал выпустит компания UCP, подразделение Universal Studio Group.

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