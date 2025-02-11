Эми Адамс снимется с Хавьером Бардемом в сериале «Мыс страха» Скорсезе и Спилберга

Американская актриса Эми Адамс, известная по фильмам «Зачарованная» и «Прибытие», снимется в сериале «Мыс страха». Об этом сообщил Deadline.

Ее партнером по проекту станет лауреат премии «Оскар» Хавьер Бардем, звезда драмы «Бьютифул» и вестерна «Старикам тут не место». Он, как и Адамс, выступит одним из исполнительных продюсеров шоу.