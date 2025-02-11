Агенты Канье Уэста прекратили сотрудничество с ним из‑за антисемитских комментариев

Лос-анджелесское агентство талантов 33&West отказалось от сотрудничества с Канье Уэстом после его антисемитских высказываний. Об этом пишет Variety со ссылкой на представителя компании.

Уэст был исключен из музыкального реестра агентства. Личный агент артиста от 33&West Дэниел Маккартни написал в своем инстаграме*, что организация «немедленно» прекращает сотрудничество с рэпером «из‑за его оскорбительных и ненавистных высказываний, которые 33&West не может принять».

Йе вновь оказался в центре внимания в начале февраля после своего неожиданного появления на ковровой дорожке церемонии «Грэмми» с женой Бьянкой Цензори, которая предстала перед публикой обнаженной. После этого Уэст опубликовал множество неуместных и расистских постов на своем аккаунте X, который впоследствии был деактивирован.

В какой‑то момент Уэст написал, что «ему нравится, когда еврейские люди приходят ко мне и говорят, что не могут со мной работать». Он также заявил, что «никогда не извинится за свои комментарии об евреях». Рэпер назвал себя нацистом и признался в любви к Гитлеру.

Он продолжил эту тираду в более крупном масштабе, запустив во время воскресного Суперкубка рекламу футболок со свастикой. С тех пор сайт был удален платформой электронной коммерции Shopify.

Во вторник утром бывшая сотрудница маркетингового отдела Уэста подала на него в суд, утверждая, что он уволил ее после того, как назвал ее уродливой и написал ей «Хайль Гитлер». Сотрудница-еврейка утверждает, что Йе регулярно делал своим еврейским сотрудникам ненавистные и антисемитские замечания.