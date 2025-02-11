Шон Бин сыграет шерифа Ноттингемского в сериале «Робин Гуд»

Британский актер Шон Бин, известный по сериалу «Игра престолов» и кинофраншизе «Властелин колец», сыграет шерифа Ноттингемского в сериале «Робин Гуд». Об этом сообщил Variety.

Шоу выпустит стриминговый сервис MGM+. Главную роль в проекте исполнит Джек Паттен. В сериале будет десять эпизодов. Их сценарий напишут Джон Гленн и Джонатан Инглиш. Последний также станет режиссером серий.

«Робин Гуд» расскажет о том, как после вторжения норманов в Англию сын саксонского лесника влюбляется в дочь нормандского лорда. Они вместе борются за справедливость — он во главе банды преступников, а она — при дворе.

Шериф Ноттингемский в сериале предстанет как государственный деятель, стратег, политик, а также любящий отец и кузен короля. «Он лавирует в опасных волнах власти, сталкиваясь не только с разбойником в лесах, но и с амбициями Элеоноры Аквитанской и нормандских баронов», — говорит официальное описание персонажа.