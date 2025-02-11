«Финикийская схема» Уэса Андерсона выйдет в июне 2025 года

Студия Focus Features получила права на дистрибуцию фильма Уэса Андерсона «Финикийская схема» — истории о семейном бизнесе cо звездным актерским составом, пишет Variety.
Андерсон также выступил соавтором сценария «Финикийской схемы» вместе с Романом Копполой. Фильм выйдет в ограниченный прокат 30 мая 2025 года, а в широкий прокат — 6 июня.
Бенисио дель Торо исполнит роль Зса-зса Корды, одного из богатейших людей Европы, Миа Треплтон сыграет его дочь, а Майкл Сера — ее опекуна. В актерский состав также вошли Том Хэнкс, Брайан Крэнстон, Риз Ахмед, Матье Амальрик, Джеффри Райт, Скарлетт Йоханссон, Ричард Айоаде, Руперт Френд, Хоуп Дэвис и Бенедикт Камбербэтч.
Производство «Финикийской схемы» началось в марте 2024 года в Германии.
Предыдущий полнометражный фильм Андерсона — «Город астероидов» — вышел в 2023 году и собрал в прокате 53,8 млн долларов. В октябре того же года режиссер выпустил короткометражку «Чудесная история Генри Шугара», за которую получил «Оскара» в категории «Лучший игровой короткометражный фильм».