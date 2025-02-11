Звезда «Бриджертонов» Симона Эшли отправляется на свидание в трейлере ромкома «Picture This»

На ютуб-канале Prime Video опубликовали трейлер романтической комедии «Picture This» («Представь это»), главную женскую роль в котором исполнила звезда «Бриджертонов» и «Полового воспитания» Симона Эшли.
Актриса сыграла британскую девушку индийского происхождения по имени Пиа, чьи родители настаивают, что ей пора обзавестись парой. Героиня получает неожиданное предсказание: любовь и карьерный успех ждут ее на ближайших пяти свиданиях.
Пиа, судя по трейлеру, совсем не настроена на отношения. «Я строю жизнь для самой себя. Мне не нужен мужчина, чтобы делать это», — говорит она. Но девушка теряет уверенность, когда в ее жизни вновь появляется ее бывший возлюбленный.
Тем временем родственники устраивают для Пиа свидания. Сестра героини надеется, что та придет на ее свадьбу в сопровождении одного из новых поклонников. Знакомства с молодыми людьми, похоже, проходят не лучшим образом.
Режиссером картины выступила Прартана Мохан. Сценарий ромкома написала Никита Лалвани. В актерский состав вошли Хиро Файнс-Тиффин, Люк Фетерстон, Эбен Фигейредо, Адиль Рей, Синдху Ви и Анушка Чадха.
«Picture This» выйдет на стриминговом сервисе Prime Video. Релиз запланирован на 6 марта.