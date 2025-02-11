Звезда «Бриджертонов» Симона Эшли отправляется на свидание в трейлере ромкома «Picture This»

Актриса сыграла британскую девушку индийского происхождения по имени Пиа, чьи родители настаивают, что ей пора обзавестись парой. Героиня получает неожиданное предсказание: любовь и карьерный успех ждут ее на ближайших пяти свиданиях.

Пиа, судя по трейлеру, совсем не настроена на отношения. «Я строю жизнь для самой себя. Мне не нужен мужчина, чтобы делать это», — говорит она. Но девушка теряет уверенность, когда в ее жизни вновь появляется ее бывший возлюбленный.