Кристен Уиг и Билл Мюррей сыграют в комедии «Epiphany»

Фильм расскажет о наследнице и моднице Фейворит Айвз (Кристен Уиг). После того как она просаживает все свое состояние, ей приходится выйти замуж за богатого мужчину за две недели или потерять все и оказаться на улице. Отчаянные поиски «денежного мешка» сталкивают ее с эксцентричным математиком и миллиардером Озом Беллом (Билл Мюррей).