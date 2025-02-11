Кристен Уиг и Билл Мюррей сыграют в комедии «Epiphany»

Номинанты на премию «Оскар» Кристен Уиг и Билл Мюррей объединят усилия в предстоящей комедии «Epiphany» («Прозрение»), пишет Variety.
Режиссером картины выступит Макс Барбаков, дебютировавший в 2020 году с научно-фантастическим ромкомом «Зависнуть в Палм-Спрингс». Сценарий написал Митч Глейзер («Игры страсти», «Тройка червей»).
Фильм расскажет о наследнице и моднице Фейворит Айвз (Кристен Уиг). После того как она просаживает все свое состояние, ей приходится выйти замуж за богатого мужчину за две недели или потерять все и оказаться на улице. Отчаянные поиски «денежного мешка» сталкивают ее с эксцентричным математиком и миллиардером Озом Беллом (Билл Мюррей).
Продюсерами фильма выступают Глейзер («Трудности перевода»), Ли Столлман и Эллен Голдсмит-Вейн из The Gotham Group (франшиза «Бегущий в лабиринте», «Избавь меня от небытия»). Уиг и Мюррей выступают в качестве исполнительных продюсеров вместе с Джиллиан Апфельбаум («Наркокурьер», «В прямом эфире») и Марго Хэнд («Идентичность», «Барб и Звезда едут в Виста-дель-Мар»).
«Это редкий, восхитительный опыт, когда история увлекает вас в путешествие, которое одновременно заставляет вас смеяться, чувствовать и показывает вам удивительные нелепости повседневной жизни», — заявил Барбаков.
«Еще более восхитительно, когда ваши духовные наставники — Билл Мюррей и Кристен Уиг», — добавил он.