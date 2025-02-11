Казахстанец поселил кошку в отдельную квартиру

Житель казахстанского города Актау Александр Ключник поселил бездомную кошку в отдельную однокомнатную квартиру. Об этом сообщает Zakon.kz.

Ключник начал ухаживать за беременной кошкой по кличке Маня в декабре 2023 года, когда она поселилась в одном из подъездов ЖК Green Plaza, где он живет. Когда кошка родила, соседи разобрали котят и стерилизовали Маню. Она продолжила жить на территории ЖК и охотиться на грызунов, иногда ночевала в подъезде.

«Ее все любили, она очень умная. У нее действительно высокий интеллект, как у собаки. Кроме того, у нее очень сильный иммунитет», ― отметил мужчина.

Кроме Мани на территории ЖК жили еще пять кошек, и некоторым жильцам не нравилось, что они заходят в подъезды. В декабре 2024-го кто‑то вывез всех кошек в неизвестном направлении, не предупредив жильцов, которые курировали животных.

Двух кошек спустя несколько дней нашли мертвыми ― вероятно, они пытались вернуться домой, но попали под колеса, перебегая дорогу. Через месяц еще двух кошек Ключник обнаружил в соседнем микрорайоне. Среди них была и Маня.

Поскольку у Александра дома два кота, принести кошку с улицы он не мог. И в итоге решил разместить ее в однокомнатной квартире того же ЖК, где он проживает. У Мани там есть все удобства: она гуляет на балконе, спит на кровати, ее регулярно кормят и навещают.