В Москве с 2010 года забрали из приютов более 35 тыс. кошек и собак

С 2010 года из московских приютов забрали более 35 тыс. кошек и собак. Об этом сообщил в своем телеграм-канале столичный департамент жилищно-коммунального хозяйства.
Ведомство отметило, что некоторые москвичи до сих пор «верят в мифы» про животных из приютов. В частности, они думают, что питомцы там «больные или некрасивые», со сломанной психикой или неготовые принять нового хозяина.
Представители департамента назвали эти мысли «небылицами». Они напомнили, что за состоянием подопечных приютов строго следят, в том числе уделяют внимание их социализации.
«Собаки и кошки чипированы, обработаны от паразитов, привиты, стерилизованы или кастрированы. Здоровье животных контролируется строго ветеринарными врачами», — отметили они.
«Из большинства нелюдимых или боязливых собак в приюте воспитывают ласковых и добрых друзей», — убеждены в ведомстве. «Кроме того, приютская собака хорошо взаимодействует с другими собаками», — добавили там.
В департаменте призвали не бояться животных из приютов и лучше познакомиться с ними лично, чтобы понять характер потенциальных питомцев.
«Котенок или щенок считается более пластичным, его можно с детства воспитать по-своему. Правда, предугадать характер подрастающего пушистика не всегда получается. Со взрослыми животными ситуация яснее. Сформировавшийся характер может подойти под уже сложившиеся условия и образ жизни хозяина», — написали в посте.