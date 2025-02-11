В Москве с 2010 года забрали из приютов более 35 тыс. кошек и собак

С 2010 года из московских приютов забрали более 35 тыс. кошек и собак. Об этом сообщил в своем телеграм-канале столичный департамент жилищно-коммунального хозяйства.

Ведомство отметило, что некоторые москвичи до сих пор «верят в мифы» про животных из приютов. В частности, они думают, что питомцы там «больные или некрасивые», со сломанной психикой или неготовые принять нового хозяина.