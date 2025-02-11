В 2024 году вышло рекордное количество фильмов с женщинами в главных ролях

Сегодня / 07:00
Продолжение «Почки» с Любовью Аксеновой выйдет 1 марта. Посмотрите первый трейлер
Сегодня / 15:30
В городе Голден собрались тысячи голден-ретриверов. Только посмотрите на этих хороших мальчиков!
Сегодня / 15:20
В США ютуб стали чаще смотреть на телевизоре, чем в телефоне
Сегодня / 15:18
В Москве с 2010 года забрали из приютов более 35 тыс. кошек и собак
Сегодня / 15:11
Скарлетт Йоханссон, Халле Берри и Эль Фэннинг вручат награды «Оскара-2025»
Сегодня / 14:46
Пол Радд и Тим Робинсон в трейлере комедии «Дружба» от А24
Сегодня / 14:16
Исследование: большая часть аудитории аниме ― мужчины
Сегодня / 14:15
Со съемок «Во все тяжкие» украли поддельный метамфетамин, потому что он выглядел слишком реалистично
Сегодня / 13:58
С рыбной фермы в Норвегии уплыли 27 тыс. лососей. Тем, кто выловит, обещают деньги
Сегодня / 13:40
В «ГЭС-2» можно будет написать письмо незнакомцу и получить послание для себя
Сегодня / 13:11
В гостиницах Москвы средняя стоимость номера выросла на 30%
Сегодня / 12:54
Магазины пожаловались на маркетплейсы из‑за низких цен, с которыми не получается конкурировать
Сегодня / 12:44
Чат-боты с ИИ не могут точно пересказывать новости, выяснила Би-би-си
Сегодня / 12:18
Дейв Баутиста возглавил актерский состав триллера «Дредноут»
Сегодня / 12:00
Мэдисон Вулф и Лекси Майнтри рассматриваются на главную роль в приквеле «Блондинки в законе»
Сегодня / 11:52
Майлс Теллер сыграет легенду итальянского велоспорта Джино Бартали
Сегодня / 11:47
Лондонский ресторан от российской Lucky Group получил звезду Michelin
Сегодня / 11:13
«Афиша» дарит скидки на билеты для подписчиков «СберПрайм»
Сегодня / 10:54
КС: дети, зачатые с помощью ЭКО после смерти отца, имеют право на пенсию по потере кормильца
Сегодня / 10:32
«Защищать детей от того, что они могут стать Пельменями»: депутаты составят список разрешенных имен
Сегодня / 10:29
«Это будет нечто»: Уолтон Гоггинс высказался о втором сезоне «Фоллаута»
Сегодня / 09:59
В Москве возможны неполадки с сотовой связью
Сегодня / 09:56
Через «Госуслуги» теперь можно отправить анонимное сообщение владельцу авто
Сегодня / 08:50
Федор Конюхов первым в истории смог переплыть Южную Атлантику на весельной лодке
Сегодня / 08:15
Марион Котийяр считает, что она испортила сцену смерти в «Темном рыцаре: Возрождение легенды»
Сегодня / 07:58
Супербоул-2025 побил рекорд по просмотрам
Сегодня / 07:43
Число прослушиваний «Not Like Us» Кендрика Ламара в Spotify выросло на 430% после Супербоула
Сегодня / 06:56
Дэвид Бекхэм зарегистрировал товарный знак в Роспатенте

В 2024 году вышло рекордное количество фильмов с женщинами в главных ролях

Сегодня в 15:52
Фото: Working Title Films

Впервые в новейшей истории процент самых кассовых фильмов с женщинами-протагонистами сравнялся с процентом картин с мужчинами-протагонистами. Об этом сообщил Variety со ссылкой на отчет Центра изучения женщин на телевидении и в кино при Государственном университете Сан-Диего.

В 42 из 100 самых кассовых фильмов 2024 года главной героиней была женщина. Это значительно больше, чем в 2023-м. Тогда лишь 28% фильмов были сняты от лица женщины, а 62% отражали точку зрения главного героя — мужчины.

«В 2024 году был представлен один из самых богатых списков фильмов с женщинами-протагонистами за последнее время. Эти вымышленные женщины боролись с неудовлетворительными личными отношениями и дискриминационной рабочей средой. Такие фильмы, как „Субстанция“, дали жесткий отпор культуре, которая считает женщин взаимозаменяемыми», — сказала Марта Лаузен, основатель центра и автор исследования.

Доклад показал, что женщины все еще реже мужчин получают роли после 40 лет. Доля женских персонажей в возрасте около 30 составил 35%, а около 40 — 16%. Процент мужских персонажей, напротив, увеличивался по мере перехода от 30 лет (25%) к 40 годам (31%). Только 26% женских персонажей было 40 и больше, в то время как 55% мужских персонажей были старше 40.

«Если мы ограничиваем возраст женских персонажей на экране, мы ограничиваем и спектр их жизненного опыта», — утверждает Лаузен.

«Наши фильмы не используют глубину характера, которая появляется благодаря жизненному опыту женщин, и дополнительный драматический импульс, с которым сталкиваются героини, когда понимают, что в их жизни начинается третий акт», — отметила она.

При этом в прошлом году мужчины по-прежнему чаще говорили на экране. В 72% фильмов прошлого года было больше мужчин, чем женщин, играющих роли с репликами. Лишь в 21% фильмов было больше женских, чем мужских говорящих персонажей.

В 2024-м 67,3% главных женских персонажей были белыми (по сравнению с 54,7% в 2023-м), 17,4% — чернокожими (по сравнению с 16,7%), 4,3% — латиноамериканцами (по сравнению с 7,6%), 6,4% — азиатами или азиатами-американцами (по сравнению с 6,7%), 0,4% — коренными американцами (по сравнению с 0,6%), 0,4% — выходцами из стран Ближнего Востока (по сравнению с 0,9%) и 1,1% (почти на уровне 1,2%) были представителями нескольких рас и этнических групп.

Авторы исследования отмечают, что в фильмах, где среди режиссеров и/или сценаристов была хотя бы одна женщина, женщины составляли 81% главных героев. В проектах, где режиссерами и/или сценаристами были исключительно мужчины, женщины составляли 33% главных героев.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами