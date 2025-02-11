В 2024 году вышло рекордное количество фильмов с женщинами в главных ролях

Впервые в новейшей истории процент самых кассовых фильмов с женщинами-протагонистами сравнялся с процентом картин с мужчинами-протагонистами. Об этом сообщил Variety со ссылкой на отчет Центра изучения женщин на телевидении и в кино при Государственном университете Сан-Диего.

В 42 из 100 самых кассовых фильмов 2024 года главной героиней была женщина. Это значительно больше, чем в 2023-м. Тогда лишь 28% фильмов были сняты от лица женщины, а 62% отражали точку зрения главного героя — мужчины.

«В 2024 году был представлен один из самых богатых списков фильмов с женщинами-протагонистами за последнее время. Эти вымышленные женщины боролись с неудовлетворительными личными отношениями и дискриминационной рабочей средой. Такие фильмы, как „Субстанция“, дали жесткий отпор культуре, которая считает женщин взаимозаменяемыми», — сказала Марта Лаузен, основатель центра и автор исследования.

Доклад показал, что женщины все еще реже мужчин получают роли после 40 лет. Доля женских персонажей в возрасте около 30 составил 35%, а около 40 — 16%. Процент мужских персонажей, напротив, увеличивался по мере перехода от 30 лет (25%) к 40 годам (31%). Только 26% женских персонажей было 40 и больше, в то время как 55% мужских персонажей были старше 40.

«Если мы ограничиваем возраст женских персонажей на экране, мы ограничиваем и спектр их жизненного опыта», — утверждает Лаузен.

«Наши фильмы не используют глубину характера, которая появляется благодаря жизненному опыту женщин, и дополнительный драматический импульс, с которым сталкиваются героини, когда понимают, что в их жизни начинается третий акт», — отметила она.

При этом в прошлом году мужчины по-прежнему чаще говорили на экране. В 72% фильмов прошлого года было больше мужчин, чем женщин, играющих роли с репликами. Лишь в 21% фильмов было больше женских, чем мужских говорящих персонажей.

В 2024-м 67,3% главных женских персонажей были белыми (по сравнению с 54,7% в 2023-м), 17,4% — чернокожими (по сравнению с 16,7%), 4,3% — латиноамериканцами (по сравнению с 7,6%), 6,4% — азиатами или азиатами-американцами (по сравнению с 6,7%), 0,4% — коренными американцами (по сравнению с 0,6%), 0,4% — выходцами из стран Ближнего Востока (по сравнению с 0,9%) и 1,1% (почти на уровне 1,2%) были представителями нескольких рас и этнических групп.