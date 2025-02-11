В городе Голден собрались тысячи голден-ретриверов. Только посмотрите на этих хороших мальчиков!

8 февраля в городе Голден, штат Колорадо, прошел фестиваль голден-ретриверов. В нем поучаствовали тысячи очаровательных собак, сообщает Yahoo! News.
Так в городе отметили Национальный день золотистого ретривера, который приходится на февраль. Массово отмечать праздник начали в Голдене в 2019 году, а в этот раз фестиваль посетили в 10 раз больше золотистых ретриверов, чем в прошлый.
«Голден — прекрасное место для посещения в любое время года, но зимой там немного становится тише, поэтому мы начали приглашать голденов и их воспитанных хозяев к нам в гости в начале февраля», ― отметил менеджер по экономическому развитию Робин Фляйшман.
Видео с десятками золотистых ретриверов заполонили соцсети и привели в восторг пользователей. «Это рай? Потому что я думаю, что это точно рай», ― написал один из юзеров. Другой добавил: «Это самая милая вещь, которую я когда‑либо видел».
В Голдене прошли вечеринки по поводу открытия и закрытия феста и парад собак, работали фотозоны. Основной сбор участников состоялся под городской аркой Welcome to Golden Arch. Часть выручки в этом году передали благотворительной организации, которая занимается спасением золотистых ретриверов и поиском для них хороших хозяев.