Сайт Канье Уэста перестал работать после продажи футболки со свастикой

Сайт Канье Уэста Yeezy.com перестал работать после того, как на нем появилась футболка со свастикой.
Теперь при открытии сайта пользователям пишется «что‑то пошло не так» и «этот магазин недоступен». Сайт использовал платформу электронной коммерции Shopify для проведения транзакций.
Вот что говорится в заявлении компании: «Все продавцы несут ответственность за соблюдение правил нашей платформы. Этот продавец не придерживался подлинных правил торговли и нарушил наши условия, поэтому мы удалили его с Shopify».
Уэст прорекламировал нацистский дроп во время Супербоула. В перерыве решающего матча НФЛ показали видео, снятое рэпером на айфон. В ролике артист сидел в стоматологическом кабинете и демонстрировал протез на своих зубах.
«Я потратил все деньги, выделенные на рекламу, на эти новые зубы. Поэтому мне снова пришлось снимать на айфон. Эм… Эээ… Эээ… Переходите на Yeezy.com», — сказал Уэст.
После этого пользователи раскритиковали рэпера и Супербоул. Некоторые возмутились, что ему вообще дали эфирное время после его антисемитских твитов.