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Сайт Канье Уэста перестал работать после продажи футболки со свастикой

Сегодня в 06:09
Фото: @yeezymafia

Сайт Канье Уэста Yeezy.com перестал работать после того, как на нем появилась футболка со свастикой.

Теперь при открытии сайта пользователям пишется «что‑то пошло не так» и «этот магазин недоступен». Сайт использовал платформу электронной коммерции Shopify для проведения транзакций.

Вот что говорится в заявлении компании: «Все продавцы несут ответственность за соблюдение правил нашей платформы. Этот продавец не придерживался подлинных правил торговли и нарушил наши условия, поэтому мы удалили его с Shopify».

Уэст прорекламировал нацистский дроп во время Супербоула. В перерыве решающего матча НФЛ показали видео, снятое рэпером на айфон. В ролике артист сидел в стоматологическом кабинете и демонстрировал протез на своих зубах.

«Я потратил все деньги, выделенные на рекламу, на эти новые зубы. Поэтому мне снова пришлось снимать на айфон. Эм… Эээ… Эээ… Переходите на Yeezy.com», — сказал Уэст.

После этого пользователи раскритиковали рэпера и Супербоул. Некоторые возмутились, что ему вообще дали эфирное время после его антисемитских твитов.

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