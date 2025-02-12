Сайт Канье Уэста перестал работать после продажи футболки со свастикой

Сайт Канье Уэста Yeezy.com перестал работать после того, как на нем появилась футболка со свастикой.

Теперь при открытии сайта пользователям пишется «что‑то пошло не так» и «этот магазин недоступен». Сайт использовал платформу электронной коммерции Shopify для проведения транзакций.

Вот что говорится в заявлении компании: «Все продавцы несут ответственность за соблюдение правил нашей платформы. Этот продавец не придерживался подлинных правил торговли и нарушил наши условия, поэтому мы удалили его с Shopify».