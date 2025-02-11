В США ютуб стали чаще смотреть на телевизоре, чем в телефоне

Пользователи ютуба в США тратят больше времени на просмотр видео на телевизорах, чем на телефонах. Зрители просматривают более 1 млрд единиц контента в день через приложение для ТВ, сообщил генеральный директор YouTube Нил Мохан.

«Все больше людей смотрят телевизор, а не ютуб. Но „новое“ телевидение не похоже на „старое“. Оно интерактивно и включает в себя шортс (да, люди смотрят их по телевизору), подкасты и прямые трансляции, наряду со спортом, ситкомами и ток-шоу, которые люди любили и до этого», — написал Мохан.