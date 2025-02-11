Пол Радд и Тим Робинсон в трейлере комедии «Дружба» от А24

Кинокомпания A24 опубликовала трейлер черной комедии «Дружба». Лента выйдет в зарубежный прокат в мае.
В центре сюжета Крейг Уотерман — житель пригорода из среднего класса, который занят скучной офисной работой. Его унылая жизнь прерывается с появлением нового соседа, которого Крейг полон решимости сделать своим другом.
«Послушай, мы неплохо провели время, но я думаю, что нам лучше разойтись. Я не хочу продолжать эту дружбу», — говорит в трейлере сосед.
Главные роли исполнили Пол Радд и Тим Робинсон. В фильме также снялись Джек Дилан Грейзер, Джош Сегарра и Билли Брик. Кресло режиссера занял дебютант Эндрю ДеЯнг, который также станет постановщиком предстоящего комедийного сериала Робинсона «The Chair Company» на HBO.