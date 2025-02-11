Исследование: большая часть аудитории аниме ― мужчины

71% аудитории аниме составляют мужчины и лишь 29% ― женщины. Об этом говорится в исследовании специалистов «VK Видео», которые проанализировали активность пользователей платформы. Результаты исследования есть у «Афиши Daily».
Наиболее активными зрителями оказались мужчины 24–30 лет, которые составляют 20% аудитории. Далее следуют мужчины 31–40 лет (19%) и 19–23 лет (14%).
Среди женской аудитории аниме наиболее популярно у девушек 19–23 и 24–30 лет (по 7% от всех пользователей, смотрящих аниме).
Исследование провели в январе 2025 года после запуска в «VK Видео» официального показа четырех новых лицензионных аниме-сериалов с профессиональным дубляжом. Серии выходят через 30 минут после релиза в Японии.
Недавно Collider назвал 10 самых ожидаемых аниме-проектов, которые выйдут в 2025 году. Больше всего журналисты ждут продолжения «Дандадана» и «Ванпанчмена», а также финала «Моей геройской академии».