Со съемок «Во все тяжкие» украли поддельный метамфетамин, потому что он выглядел слишком реалистично

Со съемок сериала «Во все тяжкие» воровали поддельный метамфетамин, который использовался в качестве реквизита, так как он выглядел слишком реалистично. Об этом The Guardian рассказал художник-постановщик Уилсон Кинг.
По его словам, для придания реалистичности наркотику он консультировался как с сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками (DEA), так и с дилерами, с которыми он подружился на улицах Альбукерке, где проходили съемки сериала.
«Действуя таким образом, мы смогли получить доступ к районам и домам, где варят мет. Мы даже подружились с некоторыми из этих людей.
Это было довольно страшно. Вы имеете дело с действительно опасной штукой. Если в вашем присутствии что‑то пойдет не так, вы можете пострадать. Но важно почувствовать это и увидеть, чтобы лучше перенести на пленку», — рассказал он.
В начале января дом в американском городе Альбукерке, где проходили съемки сериала «Во все тяжкие», выставили на продажу. В будущем постройка может превратиться в дом для аренды в отпуске или в музей, посвященный популярному телешоу.