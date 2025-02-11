Со съемок «Во все тяжкие» украли поддельный метамфетамин, потому что он выглядел слишком реалистично

Со съемок сериала «Во все тяжкие» воровали поддельный метамфетамин, который использовался в качестве реквизита, так как он выглядел слишком реалистично. Об этом The Guardian рассказал художник-постановщик Уилсон Кинг.

По его словам, для придания реалистичности наркотику он консультировался как с сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками (DEA), так и с дилерами, с которыми он подружился на улицах Альбукерке, где проходили съемки сериала.

«Действуя таким образом, мы смогли получить доступ к районам и домам, где варят мет. Мы даже подружились с некоторыми из этих людей.

Это было довольно страшно. Вы имеете дело с действительно опасной штукой. Если в вашем присутствии что‑то пойдет не так, вы можете пострадать. Но важно почувствовать это и увидеть, чтобы лучше перенести на пленку», — рассказал он.