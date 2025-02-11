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С рыбной фермы в Норвегии уплыли 27 тыс. лососей. Тем, кто выловит, обещают деньги

Сегодня в 13:58
Фото: Brandon/Unsplash

Фирма по производству морепродуктов Mowi объявила о денежном вознаграждении рыбакам, которые выловят уплывших с рыбной фермы лососей. Беглецов насчитывается 27 тыс., и за каждого пойманного полагается по 500 крон, сообщает The Guardian.

Mowi, крупнейший в мире производитель лосося, держал на ферме в Тромсе 105 тыс. особей. После шторма работники заметили повреждение внешнего кольца загона. Пропажу там назвали «катастрофой для дикого лосося».

Первая попытка отловить рыбу закончилось безуспешно. Тогда рыбоводам позволили сделать вылов еще раз, расширив зону поиска. «Обычно разрешается проводить операции по повторному отлову только в пределах 500-метровой зоны вокруг объекта. Однако, исходя из потенциального масштаба этого инцидента, в Mowi приказали расширить поиски за пределы этой зоны», — рассказал представитель управления рыболовства Вегард Эн Хаттен.

Сбежавший лосось создает огромные экологические проблемы, предупреждают активисты. Он угрожает дикому лососю сокращением генетического разнообразия, заражением морскими вшами и ростом конкуренции за нерестилища. «Наука доказала, что скрещивание диких популяций и лосося, выращенного на фермах, приводит к появлению потомства, которое в долгосрочной перспективе имеет низкую выживаемость в природе», — пояснил представитель Norske Lakseelver («Норвежские лососевые реки») Пол Мугос.

Прошлым летом в Норвегии, которая экспортирует 1,2 млн тонн выращенного лосося в год, численность дикого лосося упала до исторического минимума, и из‑за этого на 33 реках запретили его вылов. В этом году ограничения могут расширить.

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