В «ГЭС-2» можно будет написать письмо незнакомцу и получить послание для себя

14 февраля в московском Доме культуры «ГЭС-2» разместятся два почтовых ящика: в один можно будет положить свое письмо, а из второго ― взять письмо для себя. Об этом говорится на сайте культурной площадки.
Адресатами и адресантами могут стать современные художники, участники проектов «ГЭС-2» и Центра художественного производства «Своды». Посетителям отправят письма Алиса Шмидт, Женя Эйснер, Юлия Абзалтдинова, Ян Посадский, Александр Егоров и Василиса Лебедева.
Свое письмо можно будет украсить в передвижном поп-апе мастерской «Ателье».
«Каждый день посетителей „ГЭС-2“ объединяет не только пространство Дома культуры, но и совместный опыт: прослушивание музыкальных сочинений на концертах, просмотр фильмов, создание произведений во время воркшопов и мастер-классов. Специальный проект „Почта дома“ сделает все эти связи между людьми видимыми!» ― отметили в культурной площадке.