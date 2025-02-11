Магазины пожаловались на маркетплейсы из‑за низких цен, с которыми не получается конкурировать

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) из‑за низких цен на электронику, которая продается на маркетплейсах. Розничным сетям тяжело конкурировать с онлайн-продажами, сообщает РБК.

Продавцы считают, что маркетплейсы снижают стоимость товаров до нерыночно низкого уровня, в том числе за свой счет, а это незаконная практика демпинга и вмешательства в политику ценообразования третьих лиц (продавцов, которым принадлежат товары). Таким образом ущемляются права и интересы участников отрасли, считают там.

«Подобный демпинг со стороны маркетплейсов способствовал перетоку покупателей на их площадки, что привело к падению продаж электроники и бытовой техники в розничных магазинах в 2024 году на 16% в натуральном выражении», — говорится в обращении РАТЭК.

По словам представителя РАТЭК, разница между ценой на маркетплейсе и в физической рознице составляет от 20 до 70%. «Маркетплейсы необоснованно снижают цены, часто делая их даже ниже себестоимости товара. Это негативное исключение на российском рынке, которое ведет к драматическим последствиям для продавцов», — сказал он.

Из‑за установления нерыночных цен розничные сети закрывают магазины и сужают ассортимент, следом за этим уменьшаются рабочие места, налоговые отчисления и «ухудшается покупательский опыт» — в частности, становится сложно выполнять гарантийные условия перед клиентом.