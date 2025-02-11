Скарлетт Йоханссон, Халле Берри и Эль Фэннинг вручат награды «Оскара-2025»

Академия кинематографических искусств и наук объявила новых ведущих 97-й церемонии вручения премии «Оскар», пишет Variety.
Награды победителям вручат Халле Берри, Пенелопа Крус, Эль Фэннинг, Вупи Голдберг, Скарлетт Йоханссон, Джон Литгоу, Эми Полер, Джун Скуибб и Боуэн Янг. Они присоединятся к объявленным ранее лауреатам прошлогоднего «Оскара» Эмме Стоун, Киллиану Мерфи, Давайн Джой Рэндолф и Роберту Дауни-младшему.
Стоун стала лучшей актрисой за роль Беллы Бакстер в фильме Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные», Мерфи — лучшим актером за роль Дж.Роберта Оппенгеймера в байопике Кристофера Нолана. Рэндолф назвали лучшей актрисой второго плана за роль Мэри Лэмб в фильме Александера Пейна «Оставленные», а Дауни-младший — лучшим актером второго плана за роль Льюиса Штрауса в фильме «Оппенгеймер».
97-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 2 марта. Ее ведущим выступит комик Конан О’Брайен. Номинанты на главную кинонаграду этого года стали известны в конце января.
В частности, номинацию на «Оскар» получил российский актер Юра Борисов. Он поборется за статуэтку в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Анора» Шона Бейкера.