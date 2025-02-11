В гостиницах Москвы средняя стоимость номера выросла на 30%

В Москве средняя стоимость номера в гостиницах выросла на 30%. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на руководительницу департамента гостиничного бизнеса и туризма CMWP Марину Смирнову.

«То, что происходит на гостиничном рынке Москвы, в некоторой степени отражает и все процессы, которые происходили в стране», — сказала она.

По словам Смирновой, средняя загрузка по городу находится практически на уровне 80%, и это не предел. «Естественно, рынок реагирует ценой.

На этом фоне, притом что фактически на 30% выросла средняя цена номера за ночь, до 11,5 тыс. рублей, мы видим, что прирост номерного фонда по качественным гостиницам в городе составил 3,7% — 778 номеров, фактически это произошло за счет ввода в IV квартале года», — добавила она.

Ранее стало известно, что до конца марта этого года в России появится возможность заселяться в гостиницы по биометрии через Единую биометрическую систему (ЕБС). Изначально запуск ожидался во второй половине 2024-го.